«Зенит» пожелал выздоровления Гараю, у которого диагностировали коронавирус

«Зенит» в Twitter поддержал бывшего защитника команды Эсекиэля Гарая, выступающего за «Валенсию», у которого диагностирован коронавирус.

— Мы желаем нашему большому другу скорейшего выздоровления, — говорится в сообщении. — Ты боец с большим мужеством, мы посылаем тебе крепкие объятия с сине-бело-голубым сердцем.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 156 тысяч человек, скончались 5833, а 73968 считаются выздоровевшими. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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