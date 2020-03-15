РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» пожелал выздоровления Гараю, у которого диагностировали коронавирус

14:25
Теги:

«Зенит» в Twitter поддержал бывшего защитника команды Эсекиэля Гарая, выступающего за «Валенсию», у которого диагностирован коронавирус.

— Мы желаем нашему большому другу скорейшего выздоровления, — говорится в сообщении. — Ты боец с большим мужеством, мы посылаем тебе крепкие объятия с сине-бело-голубым сердцем.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 156 тысяч человек, скончались 5833, а 73968 считаются выздоровевшими. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир