«Зенит» поздравил Малкома с рождением сына
«Зенит» поздравил форварда команды Малкома с рождением ребенка. 13 мая у футболиста и его супруги Летиции родился сын Габриэл.
Игроки сине-бело-голубых устроили для Малкома поздравительный коридор. Также через него прошел форвард Матео Кассьерра, забивший первый мяч в составе сборной Колумбии.
С 1 по 9 июля «Зенит» будет принимать участие в Кубке PARI Премьер, который пройдет в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые сыграют против «Нефтчи» (1 июля), «Црвены Звезды» (4 июля) и «Фенербахче» (9 июля).
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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