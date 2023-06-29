«Зенит» поздравил Малкома с рождением сына

«Зенит» поздравил форварда команды Малкома с рождением ребенка. 13 мая у футболиста и его супруги Летиции родился сын Габриэл.

Игроки сине-бело-голубых устроили для Малкома поздравительный коридор. Также через него прошел форвард Матео Кассьерра, забивший первый мяч в составе сборной Колумбии.

С 1 по 9 июля «Зенит» будет принимать участие в Кубке PARI Премьер, который пройдет в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые сыграют против «Нефтчи» (1 июля), «Црвены Звезды» (4 июля) и «Фенербахче» (9 июля).