Агент Волкова заявил, что «Химки» и БАТЭ ведут переговоры о переходе футболиста
Футбольный агент Виталий Леденев рассказал, что «Химки» и БАТЭ договариваются о переходе защитника Захара Волкова.
«На данный момент могу подтвердить, что «Химки» и БАТЭ ведут переговоры о переходе, общаются», — приводит слова Леденева «РБ Спорт».
25-летний белорусский защитник Захар Волков покинул «Химки» в феврале, вернувшись в БАТЭ, которому принадлежат права на футболиста. В составе «Химок» он выступал с 2021 по 2022 год.
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15
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Ростов – Факел
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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