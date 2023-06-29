Агент Волкова заявил, что «Химки» и БАТЭ ведут переговоры о переходе футболиста

Футбольный агент Виталий Леденев рассказал, что «Химки» и БАТЭ договариваются о переходе защитника Захара Волкова.

«На данный момент могу подтвердить, что «Химки» и БАТЭ ведут переговоры о переходе, общаются», — приводит слова Леденева «РБ Спорт».

25-летний белорусский защитник Захар Волков покинул «Химки» в феврале, вернувшись в БАТЭ, которому принадлежат права на футболиста. В составе «Химок» он выступал с 2021 по 2022 год.