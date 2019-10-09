«Зенит» пошутил над скандалом вокруг жены Варди

«Зенит» в своем Twitter опубликовал сообщение, касающееся скандала с женой форварда «Лестера» Джейми Варди Ребекой.

Ранее супруга экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни Колин обвинила Ребеку Варди в том, что она передала информацию из ее закрытого Instagram изданию The Sun.

— За последние пять месяцев я опубликовала несколько ложных историй, чтобы посмотреть, попадут ли они в The Sun, — написала Колин Руни в Twitter. — Так все и произошло! Было тяжело не комментировать ситуацию, особенно с учетом того, что все сторис были слиты, однако я должна это сделать. Я сфотографировала все сторис, где видно, что их просмотрел всего один человек. Это аккаунт Ребеки Варди.

Good job Rebekah Vardy doesn't follow us, wouldn't want The Sun writing more stories about us would we ? pic.twitter.com/8J4kOnQ38b — FC Zenit in English? (@fczenit_en) October 9, 2019

— Хорошо, что Ребека Варди не подписана на нас, — говорится в англоязычном Twitter «Зенита». — Мы не хотели бы, чтобы The Sun писал больше историй о нас.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр