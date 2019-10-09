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«Зенит» пошутил над скандалом вокруг жены Варди

14:41
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«Зенит» в своем Twitter опубликовал сообщение, касающееся скандала с женой форварда «Лестера» Джейми Варди Ребекой.

Ранее супруга экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни Колин обвинила Ребеку Варди в том, что она передала информацию из ее закрытого Instagram изданию The Sun.

— За последние пять месяцев я опубликовала несколько ложных историй, чтобы посмотреть, попадут ли они в The Sun, — написала Колин Руни в Twitter. — Так все и произошло! Было тяжело не комментировать ситуацию, особенно с учетом того, что все сторис были слиты, однако я должна это сделать. Я сфотографировала все сторис, где видно, что их просмотрел всего один человек. Это аккаунт Ребеки Варди.

— Хорошо, что Ребека Варди не подписана на нас, — говорится в англоязычном Twitter «Зенита». — Мы не хотели бы, чтобы The Sun писал больше историй о нас.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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