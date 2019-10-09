Жена Руни обвинила супругу Варди в передаче таблоиду личной информации о ней

Жена бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни Колин в Twitter обвинила Ребеку Варди, супругу форварда «Лестера» Джейми Варди, в том, что та передала информацию из ее закрытого Instagram изданию The Sun.

— Последние несколько лет человек, которому я доверяла и разрешила стать подписчиком моего личного аккаунта в Instagram, регулярно передавал таблоиду The Sun мои личные публикации и сторис, — написала Колин Руни. — Я очень долго пыталась понять, кто это, и придумала, как получить подтверждение. Я закрыла для все пользователей свои сторис, кроме одного человека.

За последние пять месяцев я опубликовала несколько ложных историй, чтобы посмотреть, попадут ли они в The Sun. Так все и произошло! Было тяжело не комментировать ситуацию, особенно с учетом того, что все сторис были слиты, однако я должна это сделать. Я сфотографировала все сторис, где видно, что их просмотрел всего один человек. Это аккаунт Ребеки Варди.

This has been a burden in my life for a few years now and finally I have got to the bottom of it... pic.twitter.com/0YqJAoXuK1 — Coleen Rooney (@ColeenRoo) October 9, 2019

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