Ветеран ЦСКА считает, что Фукс прикрывается травмой для поиска другого клуба
Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о будущем защитника Бруно Фукса в российском клубе.
«С ним нужно заканчивать это безобразие. Надоело. Все время лечится. Думаю, он не вернется. Он поехал якобы лечиться, а на самом деле будет искать работу там себе в каком-нибудь клубе. Месяц ему дали на лечение. Ну и все, до свидания. Он там и останется. В месяц будет получать такие же деньги», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.
Ранее сообщалось, что бразилец не может полноценно участвовать в тренировочном процессе из-за незначительного воспаления одного из сухожилий. Фукс будет восстанавливаться у себя на родине.
В прошлом сезоне 23-летний защитник провел 10 матчей за ЦСКА во всех турнирах.
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Краснодар – Факел
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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