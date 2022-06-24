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Сегодня, 11:53

Ветеран ЦСКА считает, что Фукс прикрывается травмой для поиска другого клуба

Читать «СЭ» в

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о будущем защитника Бруно Фукса в российском клубе.

«С ним нужно заканчивать это безобразие. Надоело. Все время лечится. Думаю, он не вернется. Он поехал якобы лечиться, а на самом деле будет искать работу там себе в каком-нибудь клубе. Месяц ему дали на лечение. Ну и все, до свидания. Он там и останется. В месяц будет получать такие же деньги», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее сообщалось, что бразилец не может полноценно участвовать в тренировочном процессе из-за незначительного воспаления одного из сухожилий. Фукс будет восстанавливаться у себя на родине.

В прошлом сезоне 23-летний защитник провел 10 матчей за ЦСКА во всех турнирах.

Бруно Фукс
Владимир Пономарев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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