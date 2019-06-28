"Зенит" поблагодарил Домингеса за игру в клубе

"Зенит" в своем официальном Твиттере поблагодарил бывшего нападающего Алехандро Домингеса, который ранее объявил о завершении карьеры.

После ухода из "Райо Вальекано" 38-летний аргентинец с прошлого лета был без клуба. Домингес в 2004 году перешел в "Рубин" из "Ривер Плейта". В 2007 году он перешел в "Зенит", а спустя два сезона вернулся в казанский клуб. В 2010 году аргентинец ушел в "Валенсию".

В общей сложности за "Рубин" он забил 41 гол в 98 матчах, а за "Зенит" – 7 мячей в 59 встречах.