"Зенит" поблагодарил Домингеса за игру в клубе

"Зенит" в своем официальном Твиттере поблагодарил бывшего нападающего Алехандро Домингеса, который ранее объявил о завершении карьеры.
После ухода из "Райо Вальекано" 38-летний аргентинец с прошлого лета был без клуба. Домингес в 2004 году перешел в "Рубин" из "Ривер Плейта". В 2007 году он перешел в "Зенит", а спустя два сезона вернулся в казанский клуб. В 2010 году аргентинец ушел в "Валенсию".
В общей сложности за "Рубин" он забил 41 гол в 98 матчах, а за "Зенит" – 7 мячей в 59 встречах.
Спасибо за все, Чори! pic.twitter.com/2zNtKhiqcl– ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) June 28, 2019
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