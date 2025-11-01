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Корнеев: «Видимо, Семак разочаровался в Соболеве. Жерсон слабее Вендела»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сергей Семак и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» не исключает, что зимой нападающий Александр Соболев покинет клуб.

— Против «Локо» «Зенит» опять сыграет с Луисом Энрике на острие?

— Что-то мне подсказывает, что именно так и будет. В матче с бело-голубыми игроки группы атаки «Зенита» с Энрике на острие прекрасно взаимодействовали друг с другом. Решение использовать бразильца в роли центрфорварда себя полностью оправдало.

— При этом казалось, что с первых минут сыграет Лусиано.

— Думаю, аргентинец сейчас не в оптимальной форме, поэтому нечасто выходит в старте в нынешнем сезоне.

— Каковы теперь перспективы Соболева в «Зените»? Ведь он, получается, стал уже четвертым нападающим в команде? Надо ли ему зимой искать новый клуб?

— Похоже, Соболев разочаровал Семака. Так что я бы не исключал вариант, при котором зимой он может уйти в другую команду.

— Удивило, что Жерсон, попавший в заявку на матч, не сыграл против «Динамо» ни минуты?

— Это какой-то спектакль одного актера... Тут вообще ничего не понятно!

— Но как его совместить на поле с Венделом и Педро?

— Совместить действительно непросто, так как они друг друга дублируют. При этом я считаю Ведела более сильным исполнителем.

— Дадите прогноз на центральный матч 14-го тура РПЛ?

— Победа «Зенита». 3:1.

Игорь Корнеев&nbsp;&mdash; о&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;.«В чем Глушенков превосходит Батракова? В зарплате. Но это временно». Корнеев — о матче «Зенит» — «Локомотив»

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».

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Александр Соболев
Игорь Корнеев
Сергей Семак
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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