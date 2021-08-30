Йевтич прилетел в Афины для оформления перехода в АЕК из «Рубина»

Как сообщал «СЭ», «Рубин» отдаст полузащитника Дарко Йевтича в аренду в греческий АЕК до конца этого сезона с правом выкупа.

28-летний швейцарец уже прилетел в Афины. Он пройдет медосбледование, после чего трансфер будет оформлен официально.

Напомним, Йевтич защищает цвета казанцев с 2020 года, перейдя из польского «Леха».

В текущем сезоне швейцарец провел 6 матчей в Тинькофф РПЛ и забил один мяч. Его контракт рассчитан до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 2,5 млн евро.