В «Зените» опровергли информацию об интересе к Агаларову

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к нападающему «Уфы» Гамиду Агаларову.

«Есть ли интерес к Агаларову? Нет», — сказал Медведев «СЭ».

Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2021/22. На счету форварда 20 голов и 2 результативные передачи в 33 матчах за уфимскую команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает Агаларова в 6 миллионов евро.