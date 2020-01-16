«Зенит» на сборах встретится с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо»

«Зенит» на официальном сайте опубликовал соперников по товарищеским матчам на трех сборах.

Петербуржцы проведут 5 матчей: соперниками станут катарский «Аль-Увайнах» (21 января), «Зальцбург» (25 января), люксембургский «Дюделанж» (1 февраля), «Кайрат» (17 февраля) и минское «Динамо» (22 февраля).