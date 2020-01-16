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«Зенит» на сборах встретится с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо»

13:59
Сборы "Зенита". Фото ФК «Зенит»
Сборы "Зенита". Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» на официальном сайте опубликовал соперников по товарищеским матчам на трех сборах.

Петербуржцы проведут 5 матчей: соперниками станут катарский «Аль-Увайнах» (21 января), «Зальцбург» (25 января), люксембургский «Дюделанж» (1 февраля), «Кайрат» (17 февраля) и минское «Динамо» (22 февраля).

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2020-01-16-opredelilis-soperniki-zenita-po-zimnim-tovarishcheskim-matcham.htm

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