«Зенит» на сборах встретится с «Зальцбургом», «Кайратом» и минским «Динамо»
13:59
«Зенит» на официальном сайте опубликовал соперников по товарищеским матчам на трех сборах.
Петербуржцы проведут 5 матчей: соперниками станут катарский «Аль-Увайнах» (21 января), «Зальцбург» (25 января), люксембургский «Дюделанж» (1 февраля), «Кайрат» (17 февраля) и минское «Динамо» (22 февраля).
Расписание матчей сине-бело-голубых на зимних сборах #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/B5DwNUMAGh— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) January 16, 2020
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2020-01-16-opredelilis-soperniki-zenita-po-zimnim-tovarishcheskim-matcham.htm
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