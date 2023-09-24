«Зенит» — «Локомотив»: Глушенков сравнял счет

Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков забил на 60-й минуте матча 9-го тура РПЛ с «Зенитом» — 1:1.

Глушенков сделал пас в штрафную на Наира Тикнизяна, затем получил обратную передачу и пробил с левой ноги в ближний верхний угол ворот.

Глушенков вышел на поле на 56-й минуте, заменив Антона Миранчука.