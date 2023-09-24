Главный тренер «Оренбурга» Деограсия: «Мы не заслуживали гол, который забили. Команда себя не показала»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение команды от «Пари НН» в матче 9-го тура РПЛ (1:3).

«Первые 20 минут матча были хорошими, но мое мнение, что мы не заслуживали гол, который забили, но хотел бы поздравить соперника. Мы знали эту команду, знали, как они будут играть. Тренер хорошо с ними поработал. Проблема была не в том, что они хорошо сыграли — да, это тоже, но мы себя не показали. В этом была проблема», — сказал тренер на пресс-конференции.

Также он объяснил, почему заменил всех иностранцев по ходу игры.

«Я бы не выделял — иностранец, не иностранец. Для меня все игроки — это игроки. Я хотел поменять тактику, технику, поэтому были эти замены в команде», — добавил Деограсия.

«Оренбург» впервые уступил под руководством Деограсии. Команда с 8 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. 30 сентября оренбуржцы на своем поле примут «Зенит».