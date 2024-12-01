«Зенит» — «Крылья Советов»: Глушенков открыл счет на 4-й минуте матча

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«Зенит» вышел вперед в матче с «Крыльями Советов» в 17-м туре РПЛ — 1:0.

На 4-й минуте гол забил Максим Глушенков.