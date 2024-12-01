Туфан Садыгов: «Победа «Химок» была ожидаема. Ребята в максимальной форме»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии «СЭ» оценил победу над «Локомотивом» (3:1) в матче 17-го тура РПЛ.

«Ожидаемо. Абсолютно не сомневались в победе. Сейчас ребята в максимальной форме. За счет чего? Реально — отличная команда, хороший состав, хороший тренер», — сказал Садыгов «СЭ».

«Локомотив» (34 очка) потерпел второе подряд поражение в РПЛ и остается третьим в турнирной таблице. Кроме того, железножорожники во второй раз за сезон уступили подмосковной команде в чемпионате России.

«Химки» (16) прервали 6-матчевую серию без побед во всех турнирах и поднялись на 12-е место.