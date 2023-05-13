«Зенит» — «Краснодар»: Ионов вывел быков вперед

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов отметился голом в матче 27-го тура РПЛ с «Зенитом» — 2:1.

Футболист забил на 58-й минуте. Это его шестой гол в этом сезоне.

7 минут назад первый гол быков забил Михайло Баньяц.