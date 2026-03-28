Голы Нино и Соболева принесли «Зениту» победу над «Кайратом»

«Зенит» в товарищеском матче обыграл «Кайрат» — 2:0.

Игра проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Счет на 12-й минуте открыл Нино. Спустя девять минут преимущество сине-бело-голубых удвоил Александр Соболев.

«Зенит» после 22 туров с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Кайрат» (Казахстан) — 2:0 (2:0)

Голы: Нино, 12 (1:0), Соболев, 21 (2:0)

«Зенит»: Москвичев (Латышонок, 46), Караваев (Потапенко, 83), Адамов (Хотулев, 66), Горшков, Нино (Барриос, 46), Вега (Касаджиков, 74), Ерохин, Мостовой (Шаталов, 66), Михайлов (Юдин, 83), Джон Джон (Мусаев, 74), Соболев (Мантуан, 46).

28 марта. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена»

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