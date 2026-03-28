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Голы Нино и Соболева принесли «Зениту» победу над «Кайратом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

«Зенит» в товарищеском матче обыграл «Кайрат» — 2:0.

Игра проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Счет на 12-й минуте открыл Нино. Спустя девять минут преимущество сине-бело-голубых удвоил Александр Соболев.

«Зенит» после 22 туров с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Кайрат» (Казахстан) — 2:0 (2:0)

Голы: Нино, 12 (1:0), Соболев, 21 (2:0)

«Зенит»: Москвичев (Латышонок, 46), Караваев (Потапенко, 83), Адамов (Хотулев, 66), Горшков, Нино (Барриос, 46), Вега (Касаджиков, 74), Ерохин, Мостовой (Шаталов, 66), Михайлов (Юдин, 83), Джон Джон (Мусаев, 74), Соболев (Мантуан, 46).

28 марта. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена»

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Александр Соболев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Кайрат
Нино (Зенит)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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