Семак: «Я согласен, что такие пенальти, как в матче с махачкалинским «Динамо», ставить не должны»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал судейство в товарищеском матче против «Кайрата» (2:0).
Игра проходила на «Газпром Арене» в субботу, 28 марта.
— Сегодня редкий матч, когда у вас не было претензий к арбитрам, как показалось. Все нормально было? Или просто игра не такая важная?
— Почему не было? Всегда есть. Когда Мусаеву разбивают лицо в центре поля, а арбитр показывает в другую сторону, наверное, где-то недосмотрел момент. Моменты были, конечно, но всегда же есть ошибки.
Вопрос к судейству не в том, что я чем-то недоволен или доволен, вопрос в последовательности. Вот вы там набрасывайтесь на судью, который поставил или не поставил пенальти с «Динамо» Махачкала. Я согласен, что пенальти такие не должны ставить. Но до этого в матче «Динамо» — «Оренбург» такой же ставят. И как судье поступить, к примеру, в моменте: ставить или не ставить, когда предыдущий ставит, и судейский корпус скажет: «Да, правильно сделал, правильное решение». То же самое и руки. В одном матче ставят, в другом не ставят. Таких примеров миллион, поэтому вопрос понимания и последовательности тех решений, которые есть. Они трактуются, к сожалению, по-разному. Это главный вопрос, а не то, что судьи ошибаются. Все ошибаются, — сказал Семак.
«Зенит» после 22 туров с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -