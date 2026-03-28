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Судейство

28 марта, 22:09

Семак: «Я согласен, что такие пенальти, как в матче с махачкалинским «Динамо», ставить не должны»

Роман Кольцов
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал судейство в товарищеском матче против «Кайрата» (2:0).

Игра проходила на «Газпром Арене» в субботу, 28 марта.

— Сегодня редкий матч, когда у вас не было претензий к арбитрам, как показалось. Все нормально было? Или просто игра не такая важная?

— Почему не было? Всегда есть. Когда Мусаеву разбивают лицо в центре поля, а арбитр показывает в другую сторону, наверное, где-то недосмотрел момент. Моменты были, конечно, но всегда же есть ошибки.

Вопрос к судейству не в том, что я чем-то недоволен или доволен, вопрос в последовательности. Вот вы там набрасывайтесь на судью, который поставил или не поставил пенальти с «Динамо» Махачкала. Я согласен, что пенальти такие не должны ставить. Но до этого в матче «Динамо» — «Оренбург» такой же ставят. И как судье поступить, к примеру, в моменте: ставить или не ставить, когда предыдущий ставит, и судейский корпус скажет: «Да, правильно сделал, правильное решение». То же самое и руки. В одном матче ставят, в другом не ставят. Таких примеров миллион, поэтому вопрос понимания и последовательности тех решений, которые есть. Они трактуются, к сожалению, по-разному. Это главный вопрос, а не то, что судьи ошибаются. Все ошибаются, — сказал Семак.

«Зенит» после 22 туров с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

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Сергей Семак
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ФК Зенит
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