«Зенит» — календарь матчей до конца сезона РПЛ, расписание игр

«Зенит» находится на втором месте в чемпионате России

«Зенит» проведет три матча в чемпионате России до конца сезона-2025/26. Сине-бело-голубые дважды сыграют в гостях и один раз дома.

Расписание матчей «Зенита» в чемпионате России

2 мая, 19.00. ЦСКА — «Зенит»

10 мая, 15.00. «Зенит» — «Сочи»

17 мая, 18.00. «Ростов» — «Зенит»

Время начала — московское

В предыдущем матче «Зенит» дома победил «Ахмат» со счетом 2:0.

«Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 59 очков и отставая от идущего первым «Краснодара» на один балл.

В сезоне-2024/25 «Зенит» занял второе место в Российской премьер-лиге, набрав 66 баллов в 30 турах и отстав от «Краснодара» на одно очко.

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