15:16 | Футбол — РПЛ

"Зенит" и Сутормин, Гильерме и "Спартак". Егоров – о трансферах

0
Обсудить
"Оренбург" не отдает Сутормину трудовую, "Быки" купят Берга/Соареша. "Спартак" договорился с Гильерме? Обозреватель "СЭ" Сергей Егоров о трансферах – предстоящих, состоявшихся и тех, что едва не сорвались.
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ