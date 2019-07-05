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15:16 |
Футбол —
РПЛ
"Зенит" и Сутормин, Гильерме и "Спартак". Егоров – о трансферах
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"Оренбург"
не отдает
Сутормину
трудовую,
"Быки"
купят Берга/Соареша.
"Спартак"
договорился с
Гильерме
? Обозреватель "СЭ" Сергей Егоров о трансферах – предстоящих, состоявшихся и тех, что едва не сорвались.
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Маринату Гильерме
Спартак (футбол)
Краснодар
Оренбург (футбол)
Алексей Сутормин
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