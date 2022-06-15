Бакаев назвал номер, под которым будет играть в «Зените»

Полузащитник Зелимхан Бакаев назвал игровой номер, под которым он будет играть в составе «Зенита», сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга. Он будет выступать под восьмым номером. Как сообщает пресс-служба клуба, в разное время игровую форму с таким номером носили Александр Куртеян, Сергей Осипов, Дмитрий Макаров, Олег Трифонов, Алехандро Домингес, Радек Ширл, Халк, Жулиано, Дмитрий Полоз и Сердар Азмун.

Ранее «Зенит» объявил о переходе 25-летнего российского футболиста. Контракт подписан по схеме «3+1» (три года + один).

1 июня «Спартак» объявил об уходе Бакаева из клуба на правах свободного агента. Хавбек является воспитанником красно-белых.

В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 36 матчах за «Спартак».