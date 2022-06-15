Форвард Кассьерра близок к переходу в «Зенит» из «Сочи»

Форвард «Сочи» Матео Кассьерра близок к переходу в «Зенит», утверждает «Чемпионат».

По информации источника, сделка по трансферу 25-летнего колумбийского футболиста в клуб из Санкт-Петербурга близка к завершению.

В прошлом сезоне Кассьерра провел 23 матча за «Сочи», забил 14 голов и сделал 6 результативных передач. Контракт нападающего с сочинцами рассчитан до конца июня 2023-го с опцией продления на еще один год.

Портал Transfermarkt оценивает Кассьерру в 4,5 миллиона евро.