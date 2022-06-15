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Форвард Кассьерра близок к переходу в «Зенит» из «Сочи»

Читать «СЭ» в
Матео Кассьерра.
Фото «Сочи», Telegram

Форвард «Сочи» Матео Кассьерра близок к переходу в «Зенит», утверждает «Чемпионат».

По информации источника, сделка по трансферу 25-летнего колумбийского футболиста в клуб из Санкт-Петербурга близка к завершению.

В прошлом сезоне Кассьерра провел 23 матча за «Сочи», забил 14 голов и сделал 6 результативных передач. Контракт нападающего с сочинцами рассчитан до конца июня 2023-го с опцией продления на еще один год.

Портал Transfermarkt оценивает Кассьерру в 4,5 миллиона евро.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4726867-mateo-kassera-blizok-k-perehodu-v-zenit-iz-sochi.html
Матео Кассьерра
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
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Динамо – Сочи
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 0 : 1
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 1 : 0
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Рубин – Уфа
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 2 : 1
21.05 17:00
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Ростов

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П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Горан Чаушич

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