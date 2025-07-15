В «Спартаке» не допускают возвращения Дзюбы: «Его не было в нашем лонг-листе»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном интересе к форварду «Акрона» Артему Дзюбе этим летом.

Ранее комментатор Дмитрий Шнякин сообщал, что 36-летний нападающий был в лонг-листе красно-белых.

«Это не так. Дзюбы не было в лонг-листе. Я, как давний болельщик «Спартака», помню Артема и его выступления в составе клуба. Но появление его сейчас, в нынешнем составе, не допускаю», — сказал Малышев «СЭ».

В прошлом сезоне 36-летний форвард провел 24 матча за «Акрон» во всех турнирах, отметившись 10 голами и 7 результативными передачами. 1 июня он продлил контракт с клубом на один сезон.

Ранее Дзюба играл за «Локомотив», «Адану Демирспор», тульский «Арсенал», «Зенит», «Ростов», «Томь» и «Спартак». Он возглавляет список лучших бомбардиров российского футбола и является рекордсменом по количеству голов в составе сборной страны.