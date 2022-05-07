«Ахмат» в меньшинстве победил «Нижний Новгород»

«Ахмат» с минимальным счетом победил «Нижний Новгород» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Грозненцы на выезде выиграли со счетом 1:0.

Автором победного мяча стал полузащитник Александр Трошечкин, который отличился в середине второго тайма.

К этому моменту гости уже играли в меньшиснтве. Прямую красную карточку в начале второго тайма после подсказки ВАР получил капитан «Ахмата» Ризван Уциев.

По ходу матча главный арбитр встречи Ян Бобровский принял еще одно важное решение после просмотра ВАР: он отменил пенальти в ворота «Ахмата».

«Ахмат» одержал вторую победу подряд и набрал 38 очков, поднявшись на восьмое место и обойдя «Спартак» (37 очков).

«Нижний Новгород» не может победить на протяжении пяти матчей: 11-е место и 29 очков.