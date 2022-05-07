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«Ахмат» в меньшинстве победил «Нижний Новгород»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
7 мая. «Нижний Новгород» — «Ахмат» — 0:1.
Фото ФК «Нижний Новгород»., photo.khl.ru

«Ахмат» с минимальным счетом победил «Нижний Новгород» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России. Грозненцы на выезде выиграли со счетом 1:0.

Автором победного мяча стал полузащитник Александр Трошечкин, который отличился в середине второго тайма.

К этому моменту гости уже играли в меньшиснтве. Прямую красную карточку в начале второго тайма после подсказки ВАР получил капитан «Ахмата» Ризван Уциев.

По ходу матча главный арбитр встречи Ян Бобровский принял еще одно важное решение после просмотра ВАР: он отменил пенальти в ворота «Ахмата».

«Ахмат» одержал вторую победу подряд и набрал 38 очков, поднявшись на восьмое место и обойдя «Спартак» (37 очков).

«Нижний Новгород» не может победить на протяжении пяти матчей: 11-е место и 29 очков.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 28-й тур
07 мая, 16:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
0:1
Ахмат
Голы
Трошечкин, 74 (0:1)
Нижний Новгород
Гойло Масоэро Каккоев Гоцук Козлов Кравцов Шарипов (Горбунов, 79) Калинский Берковский (Милсон, 46) Стоцкий Сулейманов (Миладинович, 70)
Ахмат
Шелия Богосавац Семенов (Карапузов, 52) Уциев Быстров Бериша (Конате, 46, Умаев, 90+6) Садулаев (Харин, 47) Швец Трошечкин (Нижич, 90+6) Уткин Тимофеев
Предупреждения
Гоцук 18’, Горбунов 82’  -  Бериша 29’, Богосавац 89’, Шелия 90’
Удаления
Уциев 53’
Судьи
Бобровский (Санкт-Петербург) Ковалев (Реутов) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Турбин (Дмитров) Мурашов (Москва)
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 0
1-й тайм

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
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Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Нижний Новгород
4
2
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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