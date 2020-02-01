«Зенит» — «Дюделанж»: все голы матча
15:51
«Зенит» проводит контрольный матч с люксмебургским «Дюделанжем» на зимнем сборе.
Счет на второй минуте открыл Йордан Осорио.
А вот гол Йордана Осорио в ворота «Дюделанжа». Это уже третий мяч защитника на зимних сборах.#ЗенитДюделанж pic.twitter.com/rXHbz0stSt— ФК «Зенит"? (@zenit_spb) February 1, 2020
На 20-й минуте Себастьян Дриусси увеличил преимущество петербужцев.
Гол Себастьяна Дриусси #ЗенитДюделанж pic.twitter.com/qSbP9JTXRd— ФК «Зенит"? (@zenit_spb) February 1, 2020
Еще через 7 минут Игорь Смольников довел счет до крупного.
???#ЗенитДюделанж pic.twitter.com/R686RyY1ac— ФК «Зенит"? (@zenit_spb) February 1, 2020
Трансляция матча «Зенит» — «Дюделанж»
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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