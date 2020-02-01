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«Зенит» — «Дюделанж»: все голы матча

15:51
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«Зенит» проводит контрольный матч с люксмебургским «Дюделанжем» на зимнем сборе.

Счет на второй минуте открыл Йордан Осорио.

На 20-й минуте Себастьян Дриусси увеличил преимущество петербужцев.

Еще через 7 минут Игорь Смольников довел счет до крупного.


Трансляция матча «Зенит» — «Дюделанж»

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