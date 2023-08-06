«Зенит» — «Динамо»: в первом тайме в пользу зенитовцев не назначен пенальти
На 9-й минуте матча 3-го тура чемпионата России-2023/24 «Зенит» — «Динамо» (2:3) арбитр Алексей Амелин ошибочно не назначил 11-метровый удар в пользу хозяев поля.
В том эпизоде недалеко от линии ворот бело-голубых их футболист в подкате въехал в Густаво Мантуана и сбил его. Мяч в тот момент находился в игре, защитник в него не сыграл.
Игровой момент в матче «Зенит» — «Динамо».
Фото Скриншот из трансляции
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