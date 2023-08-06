«Зенит» — «Динамо»: в первом тайме в пользу зенитовцев не назначен пенальти

На 9-й минуте матча 3-го тура чемпионата России-2023/24 «Зенит» — «Динамо» (2:3) арбитр Алексей Амелин ошибочно не назначил 11-метровый удар в пользу хозяев поля.

В том эпизоде недалеко от линии ворот бело-голубых их футболист в подкате въехал в Густаво Мантуана и сбил его. Мяч в тот момент находился в игре, защитник в него не сыграл.