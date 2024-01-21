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Сегодня, 16:51

Гол 17-летнего Педро в дебютном матче помог «Зениту» разгромить «Динамо» из Самарканда

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Педро.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит» в товарищеском матче разгромил самаркандское «Динамо» — 5:1.

Дебютный гол за сине-бело-голубых забил 17-летний форвард Педро, который присоединился к команде зимой. Еще по одному мячу забили Марио Фернандес, Вендел, Андрей Мостовой и Дмитрий Васильев.

За команду из Узбекистана с пенальти отличился Анвар Хожимирзаев.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Динамо» Самарканд (Узбекистан) — 5:1 (3:1)

Голы: Фернандес, 13 (1:0), Вендел, 26 (2:0), Мостовой, 30 (3:0), Хожимирзаев, 37 с пенальти (3:1), Васильев, 53 (4:1), Педро, 78 (5:1).

Футбол
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Краснодар – Рубин
 - : -
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