Гол 17-летнего Педро в дебютном матче помог «Зениту» разгромить «Динамо» из Самарканда

«Зенит» в товарищеском матче разгромил самаркандское «Динамо» — 5:1.

Дебютный гол за сине-бело-голубых забил 17-летний форвард Педро, который присоединился к команде зимой. Еще по одному мячу забили Марио Фернандес, Вендел, Андрей Мостовой и Дмитрий Васильев.

За команду из Узбекистана с пенальти отличился Анвар Хожимирзаев.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Динамо» Самарканд (Узбекистан) — 5:1 (3:1)

Голы: Фернандес, 13 (1:0), Вендел, 26 (2:0), Мостовой, 30 (3:0), Хожимирзаев, 37 с пенальти (3:1), Васильев, 53 (4:1), Педро, 78 (5:1).