«Зенит» — ЦСКА: трансляция матча чемпионата России
19:00
Сегодня «Зенит» на своем поле примет ЦСКА в центральном матче 3-го тура Тинькофф чемпионата России. Начало матча в 20.00 по московскому времени.
Следить за матчем «Зенит» — ЦСКА вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте «Матч Премьер».
Видеотрансляция матча «Зенит» — ЦСКА
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
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