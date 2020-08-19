Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин получил травму в концовке первого тайма матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита».

Пытаясь прервать передачу, Набакин неудачно приземлился, после чего упал на газон и схватился за ногу. Полу он покидал в сопровождении врачей армейцев.

В перерыве Набакин был заменен на Виктора Васина.