«Зенит» — ЦСКА: Набабкин получил повреждение и был заменен в перерыве
21:15
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин получил травму в концовке первого тайма матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита».
Пытаясь прервать передачу, Набакин неудачно приземлился, после чего упал на газон и схватился за ногу. Полу он покидал в сопровождении врачей армейцев.
В перерыве Набакин был заменен на Виктора Васина.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...