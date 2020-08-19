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«Зенит» — ЦСКА: Набабкин получил повреждение и был заменен в перерыве

21:15
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Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин получил травму в концовке первого тайма матча 3-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита».

Пытаясь прервать передачу, Набакин неудачно приземлился, после чего упал на газон и схватился за ногу. Полу он покидал в сопровождении врачей армейцев.

В перерыве Набакин был заменен на Виктора Васина.

Зенит — ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




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