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Дебютный гол Кассьерры принес «Зениту» победу над «Црвеной Звездой» в товарищеском матче

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
3 июля. «Зенит» — «Црвена Звезда» — 2:1.
Фото ФК «Зенит»
Матео Кассьера забил дебютный гол за «Зенит».
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» 3 июля провел товарищеский матч против команды «Црвена Звезда». Российский клуб одолел соперника из Сербии со счетом 2:1.

Счет в начале второго тайма открыл полузащитник питерцев Андрей Мостовой.

Затем преимущество «Зенита» увеличил нападающий Матео Кассьерра, который вышел на поле на замену за несколько минут до этого. Для форварда этот матч стал дебютным за новую команду.

Отметим, что товарищескую игру посетили более 30 тысяч зрителей.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 июля. Команда Сергея Семака в матче за Суперкубок России будет играть против «Спартака».

Товарищеские матчи. Клубы. Товарищеский матч
03 июл, 20:00. Фишт (Сочи)
Зенит
2:1
Црвена Звезда
Голы
Мостовой, 53 (1:0), Кассьерра, 74 (2:0), Катаи, 80 (2:1)
Зенит
Одоевский (Кержаков, 46) Чистяков (Адамов, 63) Дуглас Сантос (Ловрен, 62) Алип (Скроботов, 89) Барриос (Кравцов, 73) Бакаев (Вендел, 46) Клаудиньо (Ерохин, 71) Мостовой (Сандрачук, 78) Сутормин (Круговой, 63) Малком (Кузяев, 46) Сергеев (Кассьерра, 71)
Црвена Звезда
Борьян Драгович Пиччини (Родич, 55) Эракович Гобелич Канга Кангва (Станкович, 84) Павков (Катаи, 65) Мустафа (Бен Набуан, 65) Букари (Иванич, 55) Срнич (Николич, 73)
Предупреждения
Николич 90+4’
Судьи
Кукуян (Сочи)
Матео Кассьерра
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
2
19
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