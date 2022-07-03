Дебютный гол Кассьерры принес «Зениту» победу над «Црвеной Звездой» в товарищеском матче

«Зенит» 3 июля провел товарищеский матч против команды «Црвена Звезда». Российский клуб одолел соперника из Сербии со счетом 2:1.

Счет в начале второго тайма открыл полузащитник питерцев Андрей Мостовой.

Затем преимущество «Зенита» увеличил нападающий Матео Кассьерра, который вышел на поле на замену за несколько минут до этого. Для форварда этот матч стал дебютным за новую команду.

Отметим, что товарищескую игру посетили более 30 тысяч зрителей.

Следующий матч «Зенит» проведет 9 июля. Команда Сергея Семака в матче за Суперкубок России будет играть против «Спартака».