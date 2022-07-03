Кассьерра дебютировал в составе «Зенита» и сразу же забил
Нападающий Матео Кассьерра дебютировал в составе «Зенита». Он вышел на замену во втором тайме по ходу второго тайма товарищеского матча против «Црвены Звезды».
Почти сразу после появления на поле форвард смог отличиться, увеличив преимущество питерцев в счете — 2:0.
30 июня «Зенит» объявил о покупке колумбийского форварда из сочинского клуба. Как и сообщал «СЭ», Кассьерра подписал контракт с питерским клубом по схеме «3+1».
В минувшем сезоне 25-летний форвард провел 23 матча за «Сочи», в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.
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|0
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|0
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|0
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|0
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6
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|0
|0
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8
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9
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|0
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10
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|0
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11
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|0
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12
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
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16
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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