Кассьерра дебютировал в составе «Зенита» и сразу же забил

Нападающий Матео Кассьерра дебютировал в составе «Зенита». Он вышел на замену во втором тайме по ходу второго тайма товарищеского матча против «Црвены Звезды».

Почти сразу после появления на поле форвард смог отличиться, увеличив преимущество питерцев в счете — 2:0.

30 июня «Зенит» объявил о покупке колумбийского форварда из сочинского клуба. Как и сообщал «СЭ», Кассьерра подписал контракт с питерским клубом по схеме «3+1».

В минувшем сезоне 25-летний форвард провел 23 матча за «Сочи», в которых забил 14 голов и сделал 6 результативных передач.