Наумов считает, что уход Баринова будет ключевой потерей для «Локомотива»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможный уход Дмитрия Баринова из московского клуба.

«Уходят лидеры, уходят те, кто создавал рисунок команды, рисунок игры. Жемалетдинов травму получил, сейчас Баринов уходит — это однозначно отрицательно скажется на команде. Видимо, ребят, которые пришли в «Локомотив», хотят создать новую команду. Дай Бог, конечно, но я очень сомневаюсь: ломать всегда легко. Концепция? Я вижу полный хаус, начиная с тренерского штаба, заканчивая составом. Если Баринов уйдет, это будет ключевой потерей, потому что он создает центр игры, он опорник, это ведущий игрок команды. Посмотрим, может не сложиться еще ничего. Даст Бог, может, останется», — сказал Наумов «СЭ».

Баринов — воспитанник «Локомотива». Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок России, а также по одному разу становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка.

В сезоне-2021/22 полузащитник сделал 2 голевых паса в 30 матчах за «Локомотив».