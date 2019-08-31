«Зенит» арендовал защитника «Порту» Осорио

«Зенит» и «Порту» достигли соглашения о переходе защитника Йордана Осорио на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью последующего выкупа.

Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 миллиона евро. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Виторию Гимарайнш». Осорио провел 27 матчей, в которых забил 2 мяча, а также получил две желтые карточки. В общей сложности провел за клуб из Венесуэлы 103 матча, забил пять мячей, а также трижды выиграл чемпионат страны.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр