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«Зенит» арендовал защитника «Порту» Осорио

19:02
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«Зенит» и «Порту» достигли соглашения о переходе защитника Йордана Осорио на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона с возможностью последующего выкупа.

Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 миллиона евро. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за «Виторию Гимарайнш». Осорио провел 27 матчей, в которых забил 2 мяча, а также получил две желтые карточки. В общей сложности провел за клуб из Венесуэлы 103 матча, забил пять мячей, а также трижды выиграл чемпионат страны.

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-08-31-yordan-osorio-v-zenite-.htm

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