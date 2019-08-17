На 7-й минуте матча 6-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ахмат» арбитр Алексей Матюнин мог стать героем дня и получить звание судейского гроссмейстера, если не остановил бы игру, а подождал бы пару секунд и посмотрел бы, как развивалась атака сине-бело-голубых. Но рефери дал свисток, определил фол со стороны Уциева на Ерохине и удалил игрока грозненской команды за лишение соперника явной возможности забить гол.

А поступи Матюнин иначе, атака «Зенита» привела бы к взятию ворот «Ахмата». Все развивалось очень быстро — Азмун подхватил мяч и уже вскоре отправил его в сетку. Однако судья не имел права засчитывать гол, забитый после свистка, данного мгновением раньше удара иранца.

Что касается удаления Уциева, ни один из повторов не дает однозначного ответа на вопрос, какого рода нарушение правил совершил капитан «Ахмата». Только по одному из них, если замедлить скорость, можно предположить, что игрок гостей, когда начал смещаться влево, задел коленом икроножную мышцу правой ноги Ерохина. С видеоповторами такого качества Матюнину не помог бы и видеоарбитр, работай он на игре в Санкт-Петербурге.

Если же признать, что Уциев сфолил, то такой фол, совершенный вне пределов штрафной площади, действительно должен наказываться назначением штрафного удара и удалением. (Александр Бобров)