Зелимхан Бакаев: "Я всегда считаю фаворитом "Спартак". В каком бы состоянии он ни был, именно его называю фаворитом"

Полузащитник "Арсенала" Зелимхан Бакаев в интервью "СЭ" рассказал, кого считает фаворитом чемпионата России. Он также надеется, что и тульский клуб, и "Спартак" этой весной добьются максимальных результатов.

– Кто главный фаворит чемпионата на старте весеннего отрезка?

– Я всегда считаю фаворитом "Спартак". В каком бы состоянии он ни был, именно его называю фаворитом. С самого детства так, даже споры были со знакомыми. Говорил, что в этом году уж точно "Спартак" выиграет чемпионство. И каждый год приходилось повторять: ну уж в этом-то точно станет! Рассчитываю, что этой весной и "Спартак", и "Арсенал" добьются максимальных результатов.

– Вы говорили, что с победой над "Зенитом" вас одними из первых поздравили Глушаков и Джикия. Кто еще на связи?

– Тогда прислали сообщения Глушаков, Джикия, тренер-аналитик Михаил Кожевников и тренер по физподготовке Стергиос Фотопулос. Поздравляли также бывшие партнеры по молодежке и друзья, семья. Было на самом деле много поздравлений, я всем благодарен.

– Дату матча чемпионата со "Спартаком" в Туле обведете в красный кружок или просто будете идти от игры к игре?

– Конечно же, у Тулы не может быть такого, что важна одна игра. Если будем к кому-то относиться иначе, с худшим настроем, то ничего не получится. Выиграть один-два матча, даже важных, а в остальных уступить – это значит оказаться в зоне вылета. Так что абсолютно на всех соперников одинаковый, серьезный настрой. В нашей команде собраны бойцы, которые не любят проигрывать и настроены на победу.

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