Зелимхан Бакаев: "Счастлив, что я снова в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев выразил радость по поводу возвращения в стан красно-белых. 22-летний хавбек в прошлом сезоне играл на правах аренды за тульский "Арсенал".

– Рад наконец-то вернуться, встретиться с игроками, с которыми тренировался до ухода в аренду, – цитирует официальный сайт "Спартака" Бакаева. – Счастлив, что я снова в "Спартаке"!

– В первой команде вас встретил младший брат Солтмурад. Еще один повод для радости?

– Да! Мы долго к этому шли. Будем работать и постараемся вместе приносить максимум пользы команде.

– В тульском "Арсенале" вы успели поиграть под руководством Олега Кононова. Как он встретил вас в "Спартаке"?

– Сказал, что пора покорять новые вершины! А для этого нужно много работать.

– Сезон в тульском клубе получился для вас успешным, вы заслужили вызов в сборную России. Сами ощущаете, что серьезно прибавили за год аренды?

– Конечно. Чувствую, что вышел на новый уровень. Но в "Спартаке" нужно прогрессировать еще больше. Прекрасно понимаю, что сейчас будет тяжелее, чем в прошлом году.