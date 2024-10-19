Хавбек «Спартака» Мартинс не смог самостоятельно покинуть поле после матча с «Краснодаром»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс с трудом покинул поле «Лукойл Арены» после матча 12-го тура РПЛ с «Краснодаром».

27-летнему хавбеку обмотали правое колено пакетиками льда и отвели под руки.

«Спартак» с разгромным счетом уступил «Краснодару» — 0:3. По итогам этой встречи красно-белые располагаются на 6-м месте в таблице, набрав 19 очков.

В следующем матче первенства команда Деяна Станковича сыграет в гостях с «Пари НН» 27 октября.