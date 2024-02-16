Зе Турбо рассказал, что знал о России до перехода в «Пари НН»

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо рассказал, что знал о России до перехода в нижегородский клуб.

«Много знал о вашей стране, у меня знакомый из Гвинеи учился в России. Я понимал, что у вас холодно, а также знал, как и многие в этом мире, что Москва — очень красивый город. У вас в стране очень высокий уровень медицины — много хороших врачей вырастает. Естественно, я был также в курсе, что в России продают очень хорошую водку. Нижний Новгород — очень красивый город. Мне тут спокойно, и я счастлив. Мне иногда звонят родственники и спрашивают: «А у вас правда так страшно в России?» Я отвечаю, что все спокойно», — приводит слова Зе Турбо «РБ Спорт».

27-летний футболист выступает за «Пари НН» с августа 2023 года. Всего за клуб он провел 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.