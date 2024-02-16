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16 февраля, 10:49

Зе Турбо рассказал, что знал о России до перехода в «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Пари НН» Зе Турбо рассказал, что знал о России до перехода в нижегородский клуб.

«Много знал о вашей стране, у меня знакомый из Гвинеи учился в России. Я понимал, что у вас холодно, а также знал, как и многие в этом мире, что Москва — очень красивый город. У вас в стране очень высокий уровень медицины — много хороших врачей вырастает. Естественно, я был также в курсе, что в России продают очень хорошую водку. Нижний Новгород — очень красивый город. Мне тут спокойно, и я счастлив. Мне иногда звонят родственники и спрашивают: «А у вас правда так страшно в России?» Я отвечаю, что все спокойно», — приводит слова Зе Турбо «РБ Спорт».

27-летний футболист выступает за «Пари НН» с августа 2023 года. Всего за клуб он провел 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ze-turbo-po-televizoru-pokazy-vali-chto-v-rossii-strashno-zhit/
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ФК Нижний Новгород
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

 6
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Виктор Александров

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