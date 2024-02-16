Кики поделился мнением об игре в холод

Португальский защитник футбольного клуба «Урал» Кики рассказал о том, что знал о России до переезда, и о своем отношении к холодам.

«Я знал немного, и только о футболе. Я общался с людьми, которые играли здесь и у которых были друзья, выступавшие в России. Они все отмечали, что это очень хорошая лига. А еще я слышал, что здесь холодно, но даже не представлял, что настолько. Летом еще хорошо, а вот зимой очень-очень холодно. Некоторые игроки выходят только в футболках и шортах? Сумасшедшие русские. На улице ведь слишком холодно! Но для них это нормально, потому что они всю свою жизнь живут в России и их такая погода не пугает. Но я впервые в жизни столкнулся с такой температурой, со снегом. Это новый опыт для меня», — приводит слова Кики Metaratings.ru.

29-летний португалец выступает за «Урал» с июля 2023 года. Всего за клуб он провел 13 матчей и отдал 1 результативную передачу.