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16 февраля, 11:14

Кики поделился мнением об игре в холод

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Португальский защитник футбольного клуба «Урал» Кики рассказал о том, что знал о России до переезда, и о своем отношении к холодам.

«Я знал немного, и только о футболе. Я общался с людьми, которые играли здесь и у которых были друзья, выступавшие в России. Они все отмечали, что это очень хорошая лига. А еще я слышал, что здесь холодно, но даже не представлял, что настолько. Летом еще хорошо, а вот зимой очень-очень холодно. Некоторые игроки выходят только в футболках и шортах? Сумасшедшие русские. На улице ведь слишком холодно! Но для них это нормально, потому что они всю свою жизнь живут в России и их такая погода не пугает. Но я впервые в жизни столкнулся с такой температурой, со снегом. Это новый опыт для меня», — приводит слова Кики Metaratings.ru.

29-летний португалец выступает за «Урал» с июля 2023 года. Всего за клуб он провел 13 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://metaratings.ru/news/oni-sumasshedshie-russkie-zashitnik-urala-kiki-ob-igre-v-kholod-334627/
Футбол
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ФК Урал
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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14
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