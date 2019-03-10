Зе Луиш проводит 100-й матч за "Спартак"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш вышел в стартовом составе красно-белых на матч 19-го тура РПЛ против "Динамо". Эта игра стала для 28-летнего форварда 100-й за красно-белых.

77 из них пришлись на чемпионат России, 15 – на еврокубки, семь – на Кубок и один – на Суперкубок России.

Из нынешних спартаковцев сто и более игр за красно-белых помимо Зе Луиша провели Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Артем Ребров и Сальваторе Боккетти. ​

Чемпионат России, премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание игр по турам и датам