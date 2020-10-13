Первые слова Зе Луиша после перехода в «Локомотив»

Форвард «Локомотива» Зе Луиш обратился к болельщикам после перехода в московский клуб.

— Приветствую болельщиков «Локомотива»! — сказал Зе Луиш на видео в Twitter клуба. — Я очень рад оказаться здесь, в «Локо». С нетерпением жду встречи. Скоро увидимся!

? «Я очень рад оказаться в «Локо»



Обращение Зе Луиша к болельщикам ?#WelcomeZeLuis pic.twitter.com/0f3bNDDRUt — «Локомотив» (@fclokomotiv) October 13, 2020

6 октября Зе Луиш подписал контракт с «Локомотивом». Соглашение рассчитано на три года. Ранее нападающий выступал за «Жил Висенте», «Брагу», «Видеотон», «Спартак» и «Порту». Всего за карьеру он забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах.

29-летний игрок из Кабо-Верде в прошлом сезоне провел 31 матч за «Порту» и забил десять мячей при двух голевых передачах. За «Спартак» он с 2015 по 2019 год отыграл 109 матчей и забил 35 мячей при 23 ассистах. Вместе с командой он выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.