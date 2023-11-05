Хавбек ЦСКА Зделар — о рассечении губы: «Ничего серьезного»

Сербский хавбек ЦСКА Саша Зделар после победного матча 14-го тура РПЛ над «Пари НН» (3:2) прокомментировал свое травму. Во время игры 28-летний футболист получил рассечение губы.

— Все хорошо. Как видите, ничего серьезного, — сказал Зделар Sport24.

ЦСКА набрал 24 очка и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» находится на восьмой строчке (20 очков).

В 15-м туре РПЛ красно-синие 11 ноября сыграют на выезде с «Факелом», а нижегородцы 12 ноября примут «Балтику».