Зделар — об увольнении Илича из «Пари НН»: «Верю, что он в будущем станет топ-тренером»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар прокомментировал «СЭ» увольнение тренера Саши Илича из «Пари НН».

«Для меня Илич всегда будет легендой, капитаном. Жаль, что он покинул «Пари НН». Но это решение клуба, которое мы не можем обсуждать. Считаю, что у Илича скоро будет новая команда. Грустно, что на одного серба в РПЛ стало меньше. Но я верю, что Илич в будущем станет топ-тренером», — сказал Зделар «СЭ».

Зделар играл вместе с Иличем за белградский «Партизан» в 2018-2019 годах.

Серб возглавил «Пари НН» в мае 2024 года. Контракт 46-летнего специалиста с нижегородским клубом был рассчитан до конца июня 2025 года. По данным издания Legalbet, новым главным тренером клуба станет Виктор Гончаренко.

«Пари НН» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ с 11 очками.