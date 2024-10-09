Защитник махачкалинского «Динамо» Сандрачук пропустит 8 месяцев из-за травмы колена

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал «СЭ» о травме защитника Александра Сандрачука.

«За пять минут до вашего звонка получил сообщение о том, что Сандрачука успешно прооперировали. Восемь месяцев [пропустит], бедолага. У него и кресты, и мениск», — сказал Гаджиев «СЭ».

В матче 11-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1) Сандрачук покинул поле на носилках.

22-летнему футболисту диагностировали частичный надрыв боковой и передней крестообразной связок колена. Сообщается, что 9 октября состоится операция, после которой срок его восстановления составит от шести месяцев.

Сандрачук выступает за «Динамо» с лета прошлого года. В текущем сезоне защитник провел 14 матчей во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.