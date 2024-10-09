Игнашевич — об отношениях с Акинфеевым: «Были пограничные истории, которые нас не сблизили»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал об отношениях с вратарем Игорем Акинфеевым.

«Я не скажу, чтобы мы были близки с Игорем как друзья. У нас разница в поколении — десять лет. Общих интересов не было. Ты знаешь, какую Игорь слушает музыку. Я эту музыку не слушал. Мы совершенно разные. Были пограничные истории на футбольном поле, которые нас не сблизили. Однако конфликта как такового не было. Они были локальными, которые все видели, все знают.

Но если говорить как про вратаря и защитника, то, на мой взгляд, у нас было полное понимание. За исключением некоторых моментов, когда кто-то перебарщивал. Это тоже в игре, ты понимаешь. Например, мы обыгрываем «Зенит» 3:0 в Питере. На 93-й пропускаем гол — 3:1. Идем обниматься после свистка, а он мимо нас, мимо защитников, проходит прямой наводкой в раздевалку, посылает нас на три буквы", — сказал Игнашевич в подкасте Smol Talk.

Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год. В составе команды защитник стал пятикратным чемпионом России, шестикратным вице-чемпионом страны, 6 раз выигрывал Кубок России, а также стал обладателем Кубка УЕФА. В 2018 году завершил игровую карьеру после чемпионата мира в России.