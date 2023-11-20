Зазулин заявил, что Бабич может усилить линию обороны «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Игорь Зазулин поделился мнением о сербском защитнике «Спартака» Срджане Бабиче.

«Бабич — хороший, быстрый, мощный, левоногий защитник. Он обладает хорошими качествами, не деревянный. Может усилить линию обороны «Зенита», если Алип уедет играть в другой чемпионат. В этом случае им могут заинтересоваться в Петербурге», — цитирует Зазулина Legalbet.

Бабич стал игроком «Спартака» в августе этого года, перейдя из «Альмерии». Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне РПЛ серб провел 7 игр, в которых забил один гол.