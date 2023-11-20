Джанашия: «Современный «Локомотив» — это хорошая, но не чемпионская команда»

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» оценил результаты железнодорожников в первом круге чемпионата России-2023/24.

«Современный «Локомотив» — хорошая команда. Но чего-то не хватает. Это не чемпионская команда. Не знаю, чего-то недостает», — сказал Джанашия «СЭ».

«Локомотив» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками в 15 матчах.