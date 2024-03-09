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Судейство

9 марта, 11:05

Николая Иванова исключили из экспертно-судейской комиссии РФС

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Николай Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», экс-арбитр ФИФА Николай Иванов исключен из состава экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС). Он отсутствует в числе ее членов на официальном сайте РФС.

В комиссии остались только четыре эксперта с правом голоса. Все они иностранцы — Милорад Мажич (Сербия, руководитель департамента судейства РФС), Джюнейт Чакыр (Турция, глава департамента судейства Федерации футбола Грузии), Равшан Ирматов (Узбекистан, первый заместитель председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана) и Нестор Питана (Аргентина, председатель судейского комитета Федерации футбола Эквадора).

Иванов вошел в ЭСК РФС в марте 2022 года — тогда он работал менеджером судей РПЛ. В прошлом году он пошел на понижение, став менеджером судей первой лиги. Теперь, похоже, он уже лишился или скоро лишится и этой должности.

РФС
Николай Иванов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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П
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