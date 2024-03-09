Николая Иванова исключили из экспертно-судейской комиссии РФС

Как стало известно «СЭ», экс-арбитр ФИФА Николай Иванов исключен из состава экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (ЭСК РФС). Он отсутствует в числе ее членов на официальном сайте РФС.

В комиссии остались только четыре эксперта с правом голоса. Все они иностранцы — Милорад Мажич (Сербия, руководитель департамента судейства РФС), Джюнейт Чакыр (Турция, глава департамента судейства Федерации футбола Грузии), Равшан Ирматов (Узбекистан, первый заместитель председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана) и Нестор Питана (Аргентина, председатель судейского комитета Федерации футбола Эквадора).

Иванов вошел в ЭСК РФС в марте 2022 года — тогда он работал менеджером судей РПЛ. В прошлом году он пошел на понижение, став менеджером судей первой лиги. Теперь, похоже, он уже лишился или скоро лишится и этой должности.