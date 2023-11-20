Джанашия о Сулейманове: «Приятно, что живет традиция кульбитов!»

Бывший форвард «Локомотива» Заза Джанашия ответил на вопрос «СЭ», кто из нынешней команды похож на него.

«Думаю, никто не похож на меня. Нет таких. Сулейманов делает кульбиты? Это другое. Он одно, я другое. Многие могут делать кульбиты. Но приятно, что живет традиция», — сказал Джанашия «СЭ».

В текущем сезоне Тимур Сулейманов провел 11 матчей в составе «Локомотива», в которых забил три гола. Права на него принадлежат «Пари НН».