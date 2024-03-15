Заварзин считает неизбежной отставку Абаскаля с поста главного тренера «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал возможный уход Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

«Я думаю, отставка Абаскаля уже неизбежна. В «Спартаке» просто не понимают, кого ставить вместо него. По логике новым тренером «Спартака» должен быть португалец. Или кто-то португалоговорящий. Либо уже на русского специалиста переходить, — приводит слова Заварзина «Спорт День за Днем».

11 марта журналист Иван Карпов сообщил, что руководство «Спартака» определилось с четырьмя кандидатами на пост главного тренера клуба, одним из которых является Станислав Черчесов. При этом шансы 60-летнего специалиста оцениваются как минимальные.

Имена остальных специалистов не называются. По информации источника, известно лишь то, что двоих кандидатов предложил спортивный директор красно-белых Томаш Амарал и один из них — португалец.

Варианты с приглашением Владимира Ивича и Валерия Карпина не обсуждались.